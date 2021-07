Jak wyjaśniał Hołownia, obecnie w Polsce "problemem jest napięciem między starą a nową polityką". - Zobaczcie państwo, w jakim miejscu jesteśmy: pandemia przebudowała nasz świat, zmiana klimatyczna będzie prowadziła do nieodwracalnych strat, zarówno materialnych oraz w zdrowiu i życiu - mówił.



Jego zdaniem, "nie można czekać kolejnych 30 lat, obserwując przepychanki, zanim w Polsce będzie postawiony system usług publicznych". Wyjaśnił, że chodzi m.in. o edukację XXI wieku, służbę zdrowia czy transport publiczny. - To są problemy, które nas dotyczą, a nie czy "Donald Jarosława albo Jarosław Donalda" - uznał Hołownia.



Hołownia: Gramatyka poważnie traktuje swoją misję

Lider Polski 2050 przypomniał, nawiązując do zapowiadanego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, że "istnieje ryzyko odbudowania polaryzacji, plemiennej wojny PiS-PO". - Ona wysysa nam życie i zabiera powietrze - argumentował.



Wskazując na Sejm, Hołownia stwierdził, że to miejsce "nie może być magazynem maszynek do głosowania". - Są ludzie, którzy odchodzą do polityki zmieniającej realnie życie obywateli, a nie polityki dla polityków - zapewnił, informując następnie, że do jego formacji dołącza poseł KO Michał Gramatyka.



- To jeden z najbardziej pracowitych posłów tej kadencji. Poważnie traktuje misję, którą powierzyli mu wyborcy. Wcześniej był samorządowcem, m.in. wicemarszałkiem województwa śląskiego, jak i radnym. Pracował w organizacjach biznesowych, jest doktorem prawa i specjalistą od kryminologii - wyliczał Szymon Hołownia.

Gramatyka: Polska 2050 dostrzega wyzwania XXI wieku

Głos na konferencji zabrał także sam Michał Gramatyka. - Postanowiłem dołączyć do koła Polska 2050. Wierzę w nową, lepszą politykę. Przekonuje mnie myślenie dalekim horyzontem, w kategoriach pokolenia, a nie jednej kadencji - wyjaśnił.



Zapewnił, iż cieszy go obecność "wśród ludzi dostrzegających wyzwania XXI wieku". - Wiedzących, na czym polega problem sztucznej inteligencji, jak funkcjonować w bezpieczny sposób w cyfrowym świecie, jak istotne jest poszanowanie naszych danych, wyciekających na każdym kroku i używanych w niecny sposób - dodał.



Jak ocenił, stanął w jednym rzędzie "z osobami wyznaczającymi w Sejmie standardy merytorycznej dyskusji". Następnie zwrócił się do Hołowni. - Bardzo się cieszę, że dołączam do twojej drużyny. Mam nadzieję, że wreszcie nie zabraknie mi konkretnej roboty. Jestem kryminalistykiem, nie kryminologiem - powiedział, poprawiając wypowiedź szefa Polski 2050.

- I na pewno nie kryminalistą - dopowiedział Hołownia.

Dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka przypomniał, że "Gramatyka prowadził kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ona była pomysłem Borysa Budki, a Gramatyka to bliski współpracownik Budki, w jego otoczeniu naprawdę ceniony. Teraz zmienia barwy. Wymowne" - napisał na Twitterze, nawiązując do prawdopodobnego odejścia Budki z fotela szefa PO.









Do Polski 2050 dołączają też Lika i Piątkowska

Gramatyka to niejedyna osoba dołączająca do Polski 2050. Poza nim, na konferencji wystąpiły również współpracowniczka Hołowni z kampanii prezydenckiej Agata Lika i ekspertka do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.



W sejmowym klubie ugrupowania Hołowni dotychczas było sześciu parlamentarzystów: Hanna Gill-Piątek (przewodnicząca), Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń i Tomasz Zimoch. Do formacji należy także senator Jacek Bury.