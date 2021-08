Szymon Hołownia zapowiedział Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050 na sobotę 4 września w Warszawie. Lider ruchu poinformował, że wezmą w nim udział działacze i aktywiści Polski 2050 z całej Polski oraz "specjalny gość", ale nie ujawnił, kto to będzie.

"Zmieni oblicze polityki"

- Zapraszam wszystkich was na wielkie wydarzenie - Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050. Będą setki osób z całej Polski, będzie gość specjalny, który mam nadzieję na trwałe zmieni oblicze polskiej polityki - powiedział lider Ruchu w wideo.

Zwracając się do słuchaczy, polityk powiedział, że będzie wspaniale, jeżeli uda im się być na tym wydarzeniu osobiście, a jeżeli nie, to zaprosił ich do tego, aby zarezerwowali czas i śledzili kongres na kanałach stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Hołownia wyraził przekonanie, że po 4. września "na trwałe zmieni się oblicze polskiej polityki" i "nic nie będzie takie, jak było do tej pory".

Ruch Polska 2050 przypomina na swoich stronach internetowych, że działalność rozpoczął podczas kampanii prezydenckiej przed wyborami w 2020 r.

Start w wyborach

Podkreślono tam, że "wokół kandydatury Szymona Hołowni zebrały się prawie trzy miliony Polaków", a "połączył ich brak zgody na demontaż i prywatyzację elementów naszego państwa przez siły skupione wokół PiS". "I zmęczenie jakością opozycji" - dodano.

W czerwcowych wyborach prezydenckich Hołownia zajął 3. miejsce z wynikiem 13,87 proc. głosów.

Stowarzyszenie założone przez Hołownię zostało zarejestrowane w sierpniu 2020 r. We wrześniu ubiegłego roku do Ruchu Polska 2050 dołączyła posłanka Hanna Gill-Piątek, która jest obecnie szefową Koła Parlamentarnego Polska 2050. W kole tym są także posłowie: Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch i senator Jacek Bury.

W marcu 2021 r. została zarejestrowana partia Polska 2050 pod przewodnictwem Michała Koboski, która jest związana ze stowarzyszeniem Polska 2050. Został też założony think tank Instytut Strategie 2050, który ma zapewniać wsparcie merytoryczne dla ruchu.