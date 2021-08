- To pomyłka - powiedział poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, pytany o to, dlaczego głosował za wnioskiem o odroczenie obrad Sejmu do września. Dodał, że tak samo należy rozumieć głosowanie innych członków Kukiz'15

- Niestety, siedzimy rozproszeni - ja zrobiłem pomyłkę, i pozostali też- zaznaczył.

"Polityczna prostytucja"

- Trzeba sobie powiedzieć jasno, że jeżeli Kukiz i jego posłowie zdecydują się stwierdzić, że jednak pomylili się, a w tle będą jeszcze jakieś stanowiska polityczne, które mogą za to uzyskać, to jest to zwykła prostytucja polityczna - powiedział Szymon Hołownia lider Polski 2050 podczas konferencji prasowej.

- I dobrze, żeby rzeczy były nazwane po imieniu, że Kukiz, który miał być obietnicą nowej jakości, obietnicą bycia blisko obywateli zmienia politykę w prostytucję polityczną. Za chwilę możemy być tego świadkami - dodał.

Jak przyznał głosowanie nad odroczeniem posiedzenia Sejmu przeprowadzone było w sposób ważny.

- Dzisiaj rząd Kaczyńskiego nie ma większości. On teraz przed każdym głosowaniem będzie musiał je kupować, za miejsca w spółeczkach, ministerstwach, żeby przetrwać przy korycie jeszcze dłużej. To jest upadek, degrengolada. W Polsce jak najszybciej powinny się odbyć nowe wybory, które zakończą ten festiwal nepotyzmu, korupcji, prostytucji politycznej i tych rzeczy, które dziś na sali plenarnej wybiły jak z szamba. Potrzebna jest głęboka sanacja Parlamentu w Polsce i wyegzorcyzmowane idei Parlamentaryzmu, po tym, co zrobił z nią Terlecki, Witek, Suski i cała reszta tej bandy, która jak najszybciej powinna w niesławie opuścić scenę polityczną - podsumował Hołownia.



Jak dodała posłanka Hanna Gil-Piątek Polska 2050 Szymona Hołowni poprze ewentualny wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, o którym w razie reasumpcji informowała Lewica.