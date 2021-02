Szymon Hołownia: Koalicja "kreta" z "cieciem" jest dziś możliwa

Koalicja "kreta" z "cieciem" jest dziś możliwa - mówił o sporze z Piotrem Zgorzelskim Szymona Hołownia w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Zdjęcie Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń" /Polsat News

Bogdan Rymanowski zapytał Szymona Hołownię o słowa wicemarszałka Sejmu Piotr Zgorzelskiego (PSL), który mówiąc o transferach parlamentarzystów do Polski 2050, nazwał go "kretem", jednocześnie przekonując, że "podbieranie posłów wyklucza go z opozycji".

Reklama

- Rozumiem, że mu się trochę ulało - ocenił Hołownia, mówiąc przy tym o "chrześcijańskim przebaczeniu". Wcześniej w mediach społecznościowych Hołownia nazwał Zgorzelskiego "cieciem". - Nazwałem to postępowanie, które on zaprezentował, realizowaniem mentalności właściwej stróżom różnych nieruchomości, którzy zajmują się tylko tym, żeby pilnować swojej małej własności, a nie ofensywnie starać się, żeby wygrać wybory, żeby wreszcie się ruszyć, żeby po naszej opozycyjnej stronie było jakieś życie - przekonywał Hołownia.

- Nie rozumiem tego uniesienia - podsumował.

Hołownia przyznał, że koalicja "kreta" z "cieciem" jest dziś możliwa. - My możemy w chwilach uniesień poobrzucać dowolnymi uszczypliwościami, co jest też naturą ludzi temperamentnych. Jesteśmy w tym stanie uniesień pragmatykami, wiem, że tu się znajdzie miejsce dla wszystkich. Potrzebna w tej układance jest Platforma, PSL, Lewica. Pytanie, jak ta układanka zostanie zrobiona, czy będziemy realizowali stary model, w którym to PO jest hegemonem czy będzie to układ nowy, bardziej kreatywny - wyjaśniał.

- Sytuacja jest rozwojowa - zaznaczył Hołownia, sugerując tym samym kolejne przejścia parlamentarzystów do jego ruchu.

Hołownia przyznał, że odmówił udziału w konferencji liderów opozycji w dniu zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA. Jego zdaniem taka konferencja nie miała sensu, a sam pomysł został mu za późno przedstawiony.

- Nie popieram postulatu Strajku Kobiet o aborcji na żądanie - zadeklarował.