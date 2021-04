- Nie ma przyzwolenia na agresję. Jesteśmy przygotowani, by stawić czoła w sytuacji ataku - zapewnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, odnosząc się do ostatnich działań Rosji. Jak mówił, "chodzi o odstraszanie, o niedoprowadzenie do tego, by ekspansywna polityka rosyjska była kontynuowana przez naszego wschodniego sąsiada".

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Reklama

Szef MON był pytany w Polskim Radiu 24, jakie działania może podjąć Polska, by pomóc Ukrainie m.in. w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy z tym krajem.

Reklama

- Nasze stanowisko jest konsekwentne: pokazujemy, że nie ma przyzwolenia na agresję. To jest proces, który rozpoczął się w 2008 r., kiedy śp. prezydent Lech Kaczyński razem z przywódcami państw naszej części Europy zatrzymał inwazję rosyjską na Gruzję - mówił Błaszczak.

"Jesteśmy przygotowani"

Szef MON podkreślał, że zagrożenia płynące ze wschodu trzeba traktować bardzo poważnie.

- Naszym zadaniem - i to zadanie realizujemy konsekwentnie od 2015 r. - jest wzmacnianie i zwiększanie liczebne Wojska Polskiego - podkreślił minister obrony. Wyliczał też działania podjęte w celu modernizacji i wzmacniania polskiego wojska, m.in. powołanie w 2018 r. do życia 18. Dywizji Zmechanizowanej operującej na wschód od Wisły, a także zawarcie porozumień wojskowych z USA.

- Jesteśmy przygotowani to tego, by stawić czoła w sytuacji ataku. Chodzi o odstraszanie, chodzi o niedoprowadzenie do tego, by ekspansywna polityka rosyjska, odbudowa imperium rosyjskiego przez Putina, by ten proces był kontynuowany przez naszego wschodniego sąsiada - oświadczył Błaszczak.

"Donald Tusk zmienił się w hejtera"

W tym kontekście szef MON został zapytany też o "milczenie" byłego premiera Donalda Tuska.

- Dziś Donald Tusk zmienił się w hejtera, zajmuje się polską polityką przede wszystkim poprzez wpisy na jednym z portali społecznościowych. Nie łudźmy się, to jest zgrana karta, to jest polityk, który nie przysporzy polskim sprawom żadnego pożytku - ocenił minister.

Błaszczak wspominał też "milczenie" Donalda Tuska w 2008 r., kiedy Rosja napadła na Gruzję.

- Nawet jeżeli to nie było milczenie, to nie było takie stanowisko, którego byśmy oczekiwali z punktu widzenia polskich interesów - dodał szef MON.