Szef MON Mariusz Błaszczak: problem na granicy to brudna gra Łukaszenki i Kremla

​"Problem na granicy polsko-białoruskiej to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działalności białoruskich służb, co widać na zdjęciach" - podkreślił Mariusz Błaszczak. Na Twitterze - jako potwierdzenie - dodał fotografie z miejsca zdarzenia. Szef MON jednocześnie zarzucił posłom opozycji, że ich działania wpisują się w scenariusz białoruskiego prezydenta. "Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się!" - zaapelował.

Zdjęcie Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej / Polsat News