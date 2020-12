Nie ma planów zmian w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Do końca kadencji premierem będzie Mateusz Morawiecki - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Nie wykluczył jednocześnie zmian na stanowiskach wiceministrów.

Zdjęcie Krzysztof Sobolewski i Jarosław Kaczyński podczas czerwcowego posiedzenia Sejmu /Andrzej Iwanczuk /Reporter /East News

Krzysztof Sobolewski w rozmowie w Polskim Radiu 24 był pytany o ewentualne zmiany w rządzie. - Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Natomiast plan jest taki, że do końca kadencji 2019-2023 premierem rządu Zjednoczonej Prawicy będzie Mateusz Morawiecki - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

- Co zaś do składu Rady Ministrów, nie wykluczam, że będą być może jakieś roszady, ale to są już naturalne roszady, ale bardziej na stanowiskach wiceministrów. To są naturalne czasami zmiany z przyczyn osobistych. Oczywiście tego nie mogę zadeklarować - dodał Sobolewski.

Poseł PiS pytany o możliwość koalicji z PSL, podkreślił że Zjednoczona Prawica składa się teraz z trzech partii. - Natomiast jeśli ktoś chce w ramach Zjednoczonej Prawicy realizować swoje punkty programowe, które są zbieżne z programem dobrej zmiany, to nie widzimy przeszkód i oczywiście zapraszamy. Co do oficjalnych koalicji, to takowych planów w tej chwili nie ma, aby były jakieś inne zmiany koalicji - podkreślił.

Uśmiech za uśmiech

Dopytywany, czy dotyczy to także byłych posłów Kukiz'15 odparł, że "kto się uśmiecha do nas, odpowiadamy uśmiechem".

W poniedziałkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o możliwość wejścia w koalicję z PSL odparł: "Wszystko jest możliwe. W moim przekonaniu prawdopodobieństwo tego rozwoju sytuacji nie jest wielkie, ale nie należy zaniedbywać rzeczy, które mogłyby pomóc w realizacji programu dobrej zmiany. To dobra zmiana dla tych, którzy popierają PSL".

Poseł PSL Marek Sawicki powiedział, że koalicja z PiS nie interesuje ludowców. - Zbyt dobrze znamy to środowisko i wiemy że jest ono toksyczne; w związku z tym nie ma sensu szukania współpracy koalicyjnej, natomiast nigdy nie odnawiamy wsparcia i rozmowy na temat ważnych spraw dla Polski - dodał Sawicki.

