Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że obowiązujący tzw. "etap odpowiedzialności" zostaje przedłużony do co najmniej 14 lutego. Oznacza to, że bez zmian pozostają zasady dotyczące zgromadzeń publicznych, imprez, a także spotkań organizowanych w domach. Minister podał jednak, że do limitu pięciu osób nie wliczają się osoby zaszczepione.

Zdjęcie Szczepienia w Polsce/ Zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

- Czyli w ramach zgromadzeń publicznych mamy do pięciu osób, ze wszystkimi zasadami zakrywania ust, zachowania 1,5 metra dystansu; imprezy i spotkania organizowane w domach - to jest oczywiście pięć osób, przy czym w limitach tych nie mieszczą się osoby, które już zostały zaczepione, czyli mają tą drugą dawkę za sobą i mija siedem dni - one nie wchodzą w limity tych osób - wyjaśnił minister zdrowia.

"Etap odpowiedzialności"

Reklama

- Decyzja, którą podjęliśmy, sprowadza się w pewnym zakresie do przedłużenia tych zasad bezpieczeństwa, które mamy w tzw. etapie odpowiedzialności. Ten "etap odpowiedzialności" będzie obowiązywał do 14 lutego, czyli jest to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów - poinformował w czwartek szef resortu zdrowia.





Ładowanie...

Ładowanie...