Na placu zabaw jednego ze szczecińskich przedszkoli doszło do wypadku, dwoje dzieci zostało przewiezionych do szpitala - poinformowała szczecińska policja. Poszkodowane to dwie dziewczynki, u jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia, u drugiej - do trudności z oddychaniem. Okoliczności zdarzenia są wyjaśnianie.

- Zgłoszenie, które otrzymaliśmy ok. godz. 12.15 dotyczyło nieszczęśliwego wypadku na terenie jednego ze szczecińskich przedszkoli. Według informacji, które posiadam, dwoje dzieci zostało przewiezionych do szpitala. Jesteśmy na miejscu, wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedziała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mł. asp. Ewelina Gryszpan.

Dodała, że ze wstępnych informacji wynika, iż do wypadku doszło na placu zabaw. Poszkodowane zostały dwie dziewczynki w wieku prawdopodobnie ok. 7 lat.

- U jednego dziecka były trudności z oddychaniem, u drugiego doszło nawet do zatrzymania krążenia, ale udało się bardzo szybko przywrócić akcję serca - podała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.

