Symbol Strajku Kobiet porównany do SS. Wymowny post Związku Powstańców Warszawskich

Marszałek Ryszard Terlecki podczas obrad Sejmu stwierdził, że znak błyskawicy, jaki miały na maseczkach i koszulkach posłanki KO i Lewicy, przypomina symbol nazistowskiej formacji Schutzstaffel (SS). Tymczasem Związek Powstańców Warszawskich przypomina, że kształt błyskawicy znajdował się też w oznace Harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Zdjęcie Uczestniczki manifestacji ze znakami błyskawicy /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

We wtorek Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. "Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów i z przykrością to przyjmujemy" - powiedział na początku obrad wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Reklama

Głos zabrała posłanka KO Małgorzata Tracz, która miała na twarzy maseczkę z symbolem protestu przeciwko wyrokowi TK - czerwoną błyskawicą. "Panie marszałku, wysoka izbo na naszych oczach toczy się historia, od 6 dni tysiące młodych ludzi na ulicach polskich miast protestują, protestują w obronie swojej godności, w obronie swojej wolności, w obronie prawa do wyboru, w obronie prawa do aborcji. To jest wojna i wy tę wojnę przegracie. A kto jest za tę wojnę odpowiedzialny? Panie wiceministrze Kaczyński, to jest pana odpowiedzialność" - mówiła Tracz zwracając się do prezesa PiS i rządzących.



Błyskawica na oznace Grup Szturmowych Szarych Szeregów

Tymczasem na oficjalnym profilu Związku Powstańców Warszawskich w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie oznaki Harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Widać na niej błyskawicę.



"Grupy Szturmowe to drużyny harcerskie działające w czasie okupacji oraz Powstania Warszawskiego. Do Grup Szturmowych należeli harcerze powyżej 18 roku życia" - napisano.



Dalej wypisano zadania Grup Szturmowych.



"Do zadań Grup Szturmowych na 'Dziś' w ramach akcji 'Dziś, jutro, pojutrze' należała Wielka Dywersja czyli wysadzanie mostów, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałem), rozbijanie granicznych posterunków niemieckich (akcja Taśma) oraz wykonywanie wyroków (akcja na Kutscherę). Do zadań na 'Jutro' należały szkolenia w zakresie wojskowym takie jak 'KDK' (Kurs Dowódców Kompanii), 'Agrykola' (kurs podchorążych), a także wszelkie szkolenia saperskie, motorowe, a nawet spadochronowe. Zadaniem na 'Pojutrze' była nauka na studiach wyższych w ramach tajnych kompletów przygotowująca do odbudowy wolnej Polski po wojnie" - czytamy.



Nieustające protesty po orzeczeniu TK

W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Orzeczenie TK wejdzie w życie z dniem publikacji.



Decyzja TK wywołała w kraju falę nieustających od sześciu dni protestów.



Także w Sejmie doszło do dziś do awantury, interweniowała straż marszałkowska. Więcej TUTAJ.



Przed gmachem Sejmu z kolei trwa kolejny protest zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.



Ogólnopolski Strajk Kobiet rozpoczął kolejny protest przed Sejmem 1 / 6 Przed Sejmem zorganizowano protest przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To już kolejna tego typu demonstracja w ostatnich dniach. Źródło: Reporter Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER udostępnij