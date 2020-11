W środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie skierowane do narodu. - 102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków - państwo polskie wróciło na mapę świata, Polska odzyskała niepodległość. Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę, cenę własnego życia. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu - zaapelował.

W swym wystąpieniu prezydent odniósł się do pandemii koronawirusa.

- To dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna - podkreślał.

- To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność, wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie, dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom - wskazywał Andrzej Duda.

Prezydent skierował podziękowania do osób, które "dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych". - Dzisiaj to wyraz patriotyzmu, to świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna obywatelska postawa - podkreślił.

Nie zabrakło również podziękowań dla pracowników służby zdrowia i pracowników służb mundurowych. - Jesteście państwo naszymi bohaterami - zaznaczył.

Apel do ozdrowieńców

Prezydent w orędziu telewizyjnym mówił również, że doskonale rozumie niepokój o zdrowie najbliższych, jaki obecnie towarzyszy wielu Polakom w związku z pandemią koronawirusa, bo sam to w ostatnich tygodniach przeżywał.

- Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych - oświadczył prezydent.

Jak zaznaczył, w ten sposób można wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. - Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń - dodał.

Prezydent zaznaczył, że ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje o tym, że w najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2. - Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego - oświadczył Duda. Jak stwierdził, polskie władze "są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej".

"Razem pokonamy obecne trudności"

- Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości - tak innym niż dotychczasowe - szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my - obywatele Rzeczypospolitej. Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj - Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że 102 lata temu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. - Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Wiem, że zrobimy to dzisiaj także i my. Razem pokonamy obecne trudności, tak jak zrobiliśmy to wielokrotnie w naszej historii - powiedział.

- Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą - tymi słowami Andrzej Duda zakończył swoje wystąpienie.

Obchody w cieniu epidemii

Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święto Niepodległości złożył wieńce pod znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami ojców niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wziął udział w uroczystej mszy św. za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej.

W południe Andrzej Duda wraz przedstawicielami najwyższych władz państwowych złożył także wieniec od narodu przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na pl. Piłsudskiego uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a także odbyła się ceremonia podniesienia flagi państwowej.

Prezydent złoży również wieniec przed znajdującym się przy pl. Piłsudskiego pomnikiem marszałka.