Na terenie Sejmu padły strzały. Według wstępnych informacji, do których dotarł "Super Express", strażnik postrzelił się z broni służbowej. "Na miejscu jest policja i prokuratura" - przekazała gazeta.

Zdjęcie Na zdjęciu: Budynek Sejmu / Jakub Kamiński /East News

Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 14. Ranny strażnik został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia.

Zdarzenie potwierdza stołeczna policja, ale nie podaje szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.

"Gazeta Wyborcza" donosi, że postrzał był wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Postrzelony w nogę został strażnik, któremu broń służbowa miała wypalić podczas czyszczenia.