Podczas konferencji protestujących medyków postrzelił się jeden z obecnych na miejscu mężczyzn.



Konferencja została przerwana. Ratownicy rzucili się na pomoc. Ok. 70-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala.



Na nagraniu z konferencji protestujących słychać strzał (ok. 11:30 minuty nagrania).

Protest medyków

Protest w "białym miasteczku" 2.0 trwa ósmy dzień.



Protestujący domagają się m.in. podwyżek, realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.