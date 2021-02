Straż pożarna zaprzecza słowom Krystyny Pawłowicz

- Informacje o pożarze w hotelu są kłamstwem - mówiła sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, przebywająca w Solcu-Zdroju. Tymczasem rzecznik straży w rozmowie z Polsat News potwierdził, że do pożaru w sobotę wieczorem istotnie doszło.

Przypomnijmy - lokalne "Echo Dnia" informowało, że w hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju wybuchł pożar. Wśród ewakuowanych gości miała się znaleźć była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Pawłowicz potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że przebywa w tym hotelu, jednak zaprzeczyła, jakoby doszło do pożaru i ewakuacji.

- Prewencyjnie wezwano straż pożarną, która przyjechała i poza stwierdzeniem zadymienia nie stwierdziła żadnego pożaru. Nie było żadnego zagrożenia i osobiście nie widziałam, by ktoś był ewakuowany. W trakcie tego zdarzenia przebywałam cały czas w swoim pokoju - dodała.

- Informacje o pożarze są kłamstwem - podkreśliła Krystyna Pawłowicz.

Jednak rzecznik straży na antenie Polsat News potwierdził, że w hotelu Malinowy Zdrój doszło do pożaru - miał on miejsce w rozdzielni elektrycznej. Do hotelu skierowano sześć zastępów straży.



Krystyna Pawłowicz w rozmowie z PAP tłumaczyła także, co robiła w luksusowym ośrodku w czasie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

- Mocno podkreślam, że przebywam w hotelu Malinowy Zdrój na pobycie leczniczym. Jestem tutaj gościem i korzystam z tego miejsca z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Nawet nie wiem, ilu jest tutaj gości, ponieważ nie jest ich jeszcze zbyt wielu - oświadczyła sędzia TK.