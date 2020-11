"Niech płoną co tydzień poniedziałki protestu" - apeluje w czwartek (5 listopada) Ogólnopolski Strajk Kobiet. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych liderzy protestów ujawniają dalsze plany.

"Sytuacja jest taka, że PiS chciał zakazać aborcji rękoma mgr Przyłębskiej i jej niby Trybunału. Nie udało im się to, bo odpowiedziała ulica. Widzicie, jak się wiją, jak kłamią o publikacji oświadczenia Przyłębskiej? Teraz PiS chce zakazać aborcji poprzez projekt prezydencki złożony w Sejmie. Widzicie tę bezczelność? Nie uda im się to! Wracają do Sejmu 18 listopada, szykujmy się na nich!" - nawołuje Ogólnopolski Strajk Kobiet na swoim profilu na Facebooku.

"Jednocześnie chcą wziąć nas na przetrzymanie, licząc na to, że protesty się 'wypalą'. To my Was weźmiemy na przetrzymanie!!!!" - czytamy w zamieszonym w czwartek (5 listopada) wpisie.



Ogólnopolski Strajk Kobiet nawołuje, by protestować co tydzień w poniedziałki.



"W jakiejkolwiek sprawie wychodzimy, wychodzicie - róbmy to w poniedziałki. I tak, róbmy to razem! I tak, bądźmy solidarnie i solidarni. Nikt nie ma prawa powiedzieć protestującym - nie wolno ci mieć danego postulatu, nie można, można później, masz mieć inne! Po naszym trupie!" - zapowiada Strajk Kobiet.



Jednocześnie organizatorzy podkreślają, że ich celem jest zmiana rządu.



Pojawia się także tajemnicza zapowiedź. "A wiecie, co jeszcze im zrobimy? Strajk generalny. Szczegóły niedługo!" - poinformowano.

"Strajk nie przeniesie się do sieci"

- Strajk Kobiet nie przeniesie się do sieci. Nawet, jeżeli protesty ucichną teraz, to one i tak powrócą, dlatego że ta frustracja i niezadowolenie społeczne nie zniknie - powiedziała w czwartek Nadia Oleszczuk z Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet w Radiu Zet.

Działaczka nie wyklucza jednak szans na porozumienie z rządem.

- Myślę, że negocjacje z rządem w bliższej czy dalszej perspektywie to jest jakiś cel - dodała. Dopytywana, czy taki cel zakłada sobie Rada Konsultacyjna, odpowiedziała, że tak. - Jeżeli rząd będzie chciał także się z nami porozumieć i uwzględnić te postulaty, które przedstawiliśmy, to oczywiście - wyjaśniła Oleszczuk.



Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet powstała na początku listopada. Ma zajmować się koordynowaniem i doprecyzowaniem postulatów, które zgłaszane są przez uczestników strajków.



Protesty trwają od 22 października

Od 22 października trwają protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji z przyczyn embriopatologicznych. Od tego czasu na ulice miast i miasteczek w całej Polsce wychodziły tysiące protestujących. W ubiegły piątek (30 października) odbył się "Marsz na Warszawę" - największa jak dotąd manifestacja.



