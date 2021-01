Po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w środę wieczorem protestujący zgromadzili się przed siedzibą TK przy al. Szucha w Warszawie, a obecnie z transparentami i wśród okrzyków zmierzają przez stolicę. Uczestników przybywa z minuty na minutę. Protesty trwają też w innych miastach Polski, m.in. w Toruniu czy Poznaniu. - Noc będzie ciężka - mówiły działaczki podczas popołudniowej konferencji prasowej.

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Po publikacji tego uzasadnienia zapowiedziano protest przed siedzibą TK przy al. Szucha w Warszawie, a także demonstracje w wielu innych miejscach Polski.

Głośne okrzyki w stolicy

Protestujący zaczęli gromadzić się przed TK ok. godz. 18. Uczestnicy demonstracji mają ze sobą transparenty takie jak "Wolność wyboru zamiast terroru", "Za całokształt w..." czy "To jest wojna". Niektórzy mają ze sobą tęczowe flagi i emblematy Strajku Kobiet. Część uczestników protestu nosi zielone bandany nawiązujące do proaborcyjnych demonstracji w Argentynie. Na czele zgromadzenia trzymany jest duży baner z napisem "Strajk Kobiet". Ze stojącej pośród protestujących furgonetki trwają przemówienia. Wznoszone są antyrządowe okrzyki.

Na miejscu są również znaczne siły policji, która nawołuje do rozejścia się.

Przed demonstracją jej organizatorzy na komunikatorze Telegram napisali: "Potrzebujemy was wszystkich na ulicach w całej Polsce, mobilizujcie się, mówcie o tym wszystkim i wychodźcie tłumnie na ulice, bo to nasza ostatnia nadzieja".

Podobne protesty zapowiedziano m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Toruniu, w części miast pod siedzibami Prawa i Sprawiedliwości.

Według Marty Lempart, liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, na godz. 18.40 protesty trwały już w 40 miastach.

Po godz. 19 uczestnicy protestu w stolicy ruszyli sprzed siedziby TK w kierunku centrum - przeszli na plac Na Rozdrożu, a dalej Alejami Ujazdowskimi w stronę placu Trzech Krzyży.



Przed kościołem pw. św. Aleksandra na placu stało kilka osób, do których protestujący krzyczeli "Warszawa wolna od faszyzmu". Obecnie przemarsz Alejami Jerozolimskimi kieruje się w stronę ronda Czterdziestolatka.



Utrudnienia w ruchu

Wskutek manifestacji w centrum miasta występują utrudnienia w ruchu i w kursowaniu tramwajów oraz autobusów.

Warszawski Transport Publiczny informuje na swojej stronie, że przejazd zablokowany jest w rejonie Nowego Światu, placu Trzech Krzyży, Alei Jerozolimskich, Alei Ujazdowskich oraz ronda Dmowskiego. WTP zachęca do korzystania z metra, SKM i lokalnych połączeń KM i WKD.

"Zgotujemy wam piekło"

- Dzisiaj noc może być ciężka. Wiemy, co robi policja - mówiła na konferencji prasowej przed protestami Klementyna Suchanow, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobie t. - Zgotujemy wam piekło, nie podarujemy wam tego - dodała.

Dziennikarz Kamil Siałkowski z "Gazety Wyborczej" zasugerował, że o publikacji uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji policja wiedziała dwie godziny wcześniej i przystąpiła do przygotowywania się do protestów.