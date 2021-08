Produkcja polskiej żywności znika - przekonuje AgroUnia. Rolnicy rozpoczęli dwudniowy strajk. "Walczymy o to, by rolnictwo w Polsce istniało, byście mogli jeść zdrową, polską żywność, by była ona przebadana i nieanonimowa" - zapowiadają.

AgrouUnia domaga się rozmów z rządem na temat sytuacji rolników. W trakcie strajku jego uczestnicy mają przedstawić swoje postulaty.



"Jesteśmy załamani naszą sytuacją, ale nie bezsilni. Rolnicy do boju" - pisze AgroUnia na Facebooku, zamieszczając pierwsze relacje z blokady dróg. Jak informują protestujący, akcję polskich rolników wsparli Słowacy, ustawiając przed ambasadą w Bratysławie traktor.



Protest AgroUnii. Gdzie blokady? Lista

- Zapowiadamy, że będziemy strajkować do skutku - powiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - 24 i 25 sierpnia to początek tego wszystkiego, co będzie działo się na jesieni - stwierdził.

Woj. kujawsko-pomorskie. Dwie blokady

Blokada drogi 24 godziny; Data: 24.08.2021; godzina: 8.00 miejsce: Kołaczkowo; DK5, E261

Blokada do 20.00; Data: 25.08.2021, godzina 9.00; miejsce: Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15

Województwo lubelskie. Blokady w Radzyniu i Wólce Zastawskiej

Blokada 48 h; data: 24.08.2021godzina 8.00; miejsce: Radzyń Podlaski Droga DK19 na wysokości skrzyżowania z droga DK63 w kierunku Sławatycz

Blokada 48 h; data: 24.08.2021 godzina 8.00; miejsce: Wólka Zastawska, droga nr 76

Małopolska: Dwie blokady

Blokada 24 h

24.08.2021, godzina 8.00; miejsce: Wawrzeńczyce 322 km droga 79 - przejazd traktorów

24.08.2021, godzina 8.00; miejsce zbiórki: parking Gorzków; przejazd: DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko

Wielkopolska: Aż cztery blokady

Blokada 48 h

24.08.2021, godzina 9.00; miejsce: Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11

25.08.2021, godzina 9:30; przejazd traktorów droga krajowa nr 25 Kalisz-Ostrów miejscowość Ociąż

Blokada 24 h

25.08.2021, g. 9.00; Miejsce: powiat Kępiński, Miejscowość Rzetnia, DK 11 - przejazd traktorów

25.08 godzina 12:00; start: gmina Ujście, Powiat Pilski, trasa: od Ujścia do Piły DK 11

Mazowsze. Blokada na drodze krajowej numer 50

Blokada 24 h

25.08.2021 godzina 9.00; miejsce: Kozietuły, zakład przetwórczy (godz. 9-10), później - blokada DK50 na wys. Czaplinka

Blokada 24 h

24.08.2021, godz. 10.00; miejsce: Kuznocin koło Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92

Podkarpacie. Blokada w Rzeszowie

Blokada 24 h

Data 24.08.2021 godzina 9:00; miejsce: Rzeszów, droga DK 97 Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku pomiędzy Rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia, włącznie z oboma rondami

Łódzkie. Strajk na rynku w Srocku

Blokada 48h

Data 24.08.2021 godzina 8.00; miejsce: Srock rynek

AgroUnia to ruch rolniczy i organizacja, której liderem i założycielem jest Michał Kołodziejczak. W ubiegłym tygodniu Kołodziejczak poinformował, że został złożony wniosek o rejestrację AgroUnii jako partii politycznej.