Stan wyjątkowy zostanie przedłużony? Premier Mateusz Morawiecki: Nie wykluczam takiej ewentualności

- Jeżeli trzeba będzie, to 30 dni stanu wyjątkowego zostanie przedłużone, bo wschodnia granica musi być chroniona. Nie może być tak, że granicę swobodnie przekraczają ludzie, którzy są nielegalnymi imigrantami - przekazał premier Mateusz Morawiecki w sobotę. Szef rządu zapewnił, że choć na razie nie ma takich planów, to on osobiście nie wyklucza takiego rozwiązania.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Wojciech Olkuśnik / PAP