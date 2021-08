Stan wyjątkowy. Zobacz listę miejscowości

Polska

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów we wtorek postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i lubelskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że pas ten obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy z Białorusią. Poniżej lista wszystkich miejscowości objętych stanem nadzwyczajnym.

Zdjęcie Wojsko i straż graniczna przy granicy / Marcin Onufryjuk / PAP