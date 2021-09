Stan wyjątkowy w województwach lubelskim i podlaskim. Co się zmieni?

Zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez masowych, jak i przebywania we wskazanych miejscach - między innymi takie ograniczenia w ramach stanu wyjątkowego rząd zamierza wprowadzić w 183 miejscowościach nieopodal granicy z Białorusią. W czwartek zgodził się na to prezydent Andrzej Duda. Co więcej, utrudniony będzie dostęp do informacji publicznej, a niektórzy mieszkańcy województw lubelskiego i podlaskiego będą musieli nosić przy sobie dokument tożsamości.

Zdjęcie Z powodu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Zaakceptował to prezydent Andrzej Duda / Maciej Kaczmarski / Reporter