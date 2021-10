Stan wyjątkowy: Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w "Dzienniku Ustaw"

Zgodnie ze zmianami tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego".

Zmiany dotyczą ponadto paragrafu pierwszego, gdzie zapisano: "W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw".



Reklama

Są to: zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi.



Wymagany dowód osobisty

Ponadto jest to obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej; zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę; zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.



Jest to też ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.



Ograniczenia, o których mowa, "stosuje się na obszarze objętym stanem wyjątkowym."



Kogo nie dotyczą ograniczenia?

Ograniczenia nie dotyczą osób, które wykażą, że: na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy; zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, osób wykonujących na tym obszarze zadania o charakterze publicznym; przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w celu załatwienia m.in. sprawy w urzędzie.



Nie dotyczą też osób stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą, osób świadczących usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadających nieruchomości na tym terenie. Nie dotyczy także rolników pracujących w gospodarstwach; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach.



Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i innych interwencyjnych oraz osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju. Po terenie objętym stanem wyjątkowym "mogą poruszać się funkcjonariusze i pracownicy służb państwowych oraz żołnierze i pracownicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe".



Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 2 października br., z wyjątkiem paragrafu 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a dotyczy on "niezwłocznego podania" przez właściwego wojewodę do wiadomości publicznej informacji o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego.



Przedłużenie stanu wyjątkowego

Rada Ministrów podjęła we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią o 60 dni. Wieczorem tego dnia prezydent spotkał się w BBN z szefami MSWiA, MON i Straży Granicznej. Po zakończeniu narady prezydent potwierdził, że dotyczyła wtorkowej decyzji rządu, by przedłużyć stan wyjątkowy. Jak dodał, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje. "Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione" - ocenił prezydent.



W środę Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu wniosek ws. wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W czwartek wieczorem Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31.



Prezydent podpisał rozporządzenie w piątek i w piątek rozporządzenie prezydenta ukazało się w "Dzienniku Ustaw".



Stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta na wniosek Rady Ministrów 2 września na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.