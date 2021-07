- Stawiam wyżej przyszłość kraju, przyszłość PO od własnych ambicji i wierzę, że każdy z nas postąpiłby tak samo - mówił przewodniczący Borys Budka. - Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom - dodał.

Jak powiedział, "na jego zaproszenie i prośbę" Donald Tusk wraca do polskiej polityki.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że - tak jak się wcześniej spodziewano - Budka ma ustąpić ze stanowiska przewodniczącego. Z kolei Donald Tusk ma zostać wybrany na wiceprzewodniczącego partii w miejsce Ewy Kopacz i jako najstarszy wice objąć funkcję p.o. przewodniczącego.

Z funkcji wiceprzewodniczącego ma także odejść Bartosz Arłukowicz, na którego miejsce ma być wybrany dotychczasowy lider Borys Budka.

"Autorski pomysł"

W piątek po południu zebrało się Prezydium PO (to m.in. szef, wiceszefowie i sekretarz generalny partii), które zakończyło cykl rozmów "na szczycie", z udziałem Donalda Tuska, Borysa Budki oraz wiceszefa PO, prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Podczas obrad Prezydium ustalono ostatnie szczegóły sobotnich roszad we władzach Platformy. Budka zapewnił w piątek, że trzem liderom PO udało się osiągnąć porozumienie, choć nie chciał mówić o konkretach. - Jutro przeze mnie, jako przewodniczącego, zostanie zaprezentowany konkretny scenariusz. Na razie przedstawiłem to rozszerzonemu Prezydium, jutro przedstawiam go Zarządowi Platformy - powiedział Budka po spotkaniu.

- To mój autorski scenariusz, w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki - mówił Budka. - Udało mi się zaprosić Donalda Tuska, by bardzo aktywnie, na 100 procent, a nawet na 110 procent wrócił do polskiej polityki - dodał. Dopytywany, czy będzie to również ważny dzień dla Rafała Trzaskowskiego, Budka odpowiedział, że "to będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej, dla całej opozycji". Nie odpowiedział na pytanie, czy rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii. - Tu będą same pozytywne scenariusze - oświadczył.