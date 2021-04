Spotkania na Polach Lednickich są zagrożone? Stowarzyszenie apeluje o pomoc

Stowarzyszenie LEDNICA 2000, które zajmuje się organizacją corocznego spotkania młodych na Polach Lednickich, z powodu pandemii ma kłopoty finansowe. Aby utrzymać swój ośrodek, zorganizowało zbiórkę pieniędzy.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. Gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

W ubiegłym roku, ze względu na epidemię, spotkanie odbywało się, pierwszy raz w historii, online. Przebiegało pod hasłem "Totus Tuus - Cały Twój", które było dewizą i mottem Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu Jana Pawła II. W wirtualnym Spotkaniu Młodych Lednica 2000 uczestniczyło ponad 130 tys. osób.

"Nie możemy przyjmować pielgrzymów"

Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. o. Jana Góry zaznaczyło, że pandemia COVID-19 uniemożliwiła funkcjonowanie ośrodka na Polach Lednickich.

"Od blisko roku nie możemy przyjmować pielgrzymów, którzy, zostawiając ofiary, pomagają utrzymywać to miejsce. Nie możemy organizować spotkań, rekolekcji ani warsztatów dla młodych. Ograniczyliśmy koszty do minimum, ale wciąż są te, z których nie możemy zrezygnować - ogrzewanie, media, pracownicy, którzy troszczą się o część gospodarczą - to wszystko spoczywa na naszych barkach" - stwierdzili jego członkowie.

Jak wyliczyli, miesięczne koszty utrzymania ośrodka i Pól Lednickich sięgają 25 tys. zł. Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę, w wyniku której na ich konto ma wpłynąć do 150 tys. zł.

"Ta kwota pozwoli nam utrzymać wszystkie budynki i pracowników przez pół roku. A potem, wierzymy, wróci normalność, Lednica znowu zapełni się tłumem młodych, znów wrócą rekolekcje, spotkania. Lednica znów będzie centralnym miejscem, które działa i samo się utrzymuje - dzięki ofiarom pielgrzymów, kawiarence, muzeum - podali członkowie wspólnoty.