Powiatowy lekarz weterynarii w Gdyni wydał w sobotę rozporządzenie, w którym zakwalifikował Sopot jako obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy – poinformowała rzeczniczka sopockiego magistratu Izabela Heidrich.

Reklama

Zdjęcie Tłumy spacerowiczów w Sopocie /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Urzędnicy apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich, a do hodowców o stosowanie się do wszystkich przekazywanych wytycznych.

Reklama

Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują do czasu ich uchylenia.

- Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić dyżurnemu straży miejskiej, dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 58-521-38-50- podała Heidrich.

Dodała, że przy wejściach na plaże, w okolicy mola i na wjazdach do miasta montowane są żółte tablice ostrzegawcze. O zagrożeniu informować będą także patrole straży miejskiej.

W połowie lutego w okolicach Swarzewa i we Władysławowie znaleziono martwe łabędzie. Powiatowy lekarz weterynarii w Pucku potwierdził u zwierząt zakażenie ptasią grypą.

Obecność wirusa H5N8 stwierdzono także u ptaków w parku miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie. Patogen wykryto też u łabędzi niemych na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.