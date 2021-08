Tuż za podium znalazł się lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia - wynika z sondażu IBRiS dla portalu Onet.

Jak podaje Onet, Jarosław Kaczyński notuje w sierpniu największy spadek zaufania. "Najwięcej zyskuje były lider PO Borys Budka. Paweł Kukiz znalazł się na ostatnim miejscu rankingu. Jest osobą z najgorszym bilansem zaufania. Jednak największy wzrost nieufności dotyczy w tym miesiącu marszałek Sejmu Elżbiety Witek" - czytamy.

Awans Donalda Tuska

Portal donosi, że pierwsze miejsce przypadło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu ufa 42,6 proc. badanych (-0,1 pkt proc. w porównaniu do lipcowego rankingu IBRiS). "Za nim z wynikiem 40,3 proc. zaufania (bz.) znalazł się premier Mateusz Morawiecki, a podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 38,9 proc. respondentów (-0,6 pkt proc.)" - podano.

Jak wynika z sondażu, "na czwartym miejscu znalazł się lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia, który jest pozytywnie oceniany przez 36,6 proc. badanych (-0,2 pkt proc.), a za nim uplasował się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem na poziomie 32,7 proc. (-4,3 pkt proc.)".

"Awans zaliczył nowy szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, któremu w lipcu ufa 32,4 proc. badanych (+1,1 pkt proc.). W najnowszym rankingu zaufania wyprzedził wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w tym miesiącu zdobył 27,6 proc. pozytywnych opinii, co oznacza spadek o 6,9 pkt proc." - podaje portal. Na ostatnim miejscu znalazł się Paweł Kukiz.

Zbigniew Ziobro liderem rankingu braku zaufania

Z kolei w rankingu braku zaufania liderem został minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 63,5 proc. "Za nim znalazł się Paweł Kukiz (59,2 proc. nieufności) oraz Jarosław Gowin (58,9 proc. nieufności)" - donosi portal.

Jak podano "najwięcej negatywnych ocen w sierpniu przybyło marszałek Sejmu Elżbiety Witek". Choć poziom zaufania do niej nie uległ zauważalnej zmianie, to nieufność wobec niej wzrosła z 35,7 do 47,4 proc. (wzrost o 11,7 pkt proc.). W ciągu miesiąca stała się bowiem dużo bardziej rozpoznawalna. W lipcu nie znało jej 24,4 proc. badanych. Teraz odpowiedzi "nie znam" udzieliło 12,9 proc. osób." - czytamy.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 13-14 sierpnia na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).