Kogo Polacy uznają za liderów opozycji? Rafała Trzaskowskiego oraz Szymona Hołownię - to właśnie ci politycy otrzymali najwięcej wskazań w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla serwisu rp.pl.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski / Jacek Dominski /REPORTER / Reporter

"Który polityk jest Pani/Pana zdaniem obecnie liderem opozycji w Polsce?" - takie pytanie zadano w sondażu. Jak podkreślono w serwisie rp.pl, w Polsce nie istnieje formalnie instytucja jednego lidera opozycji (jak ma to miejsce w niektórych krajach anglosaskich), choć np. Jarosław Kaczyński kilka lat temu proponował utworzenie analogicznego urzędu. - Osobiście uważam, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier - mówił wówczas.

Dwóch polityków wskazywano najchętniej

Niektórzy politycy jednak postrzegani są w roli opozycyjnych przywódców, niezależnie od tego, czy taka funkcja ma faktyczne umocowanie w polskim prawie, czy nie. Według sondażu SW Research najwięcej osób - w obu przypadkach dokładnie 19,1 proc. - za liderów opozycji uznaje prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, oraz Szymona Hołownię, przewodzącego ruchowi Polska 2050.

Jak skomentował Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research, Trzaskowski wygrał z Hołownią wśród najmłodszych (20 proc. do 15 proc.) oraz mieszkańców większych miast, liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (24 proc. do 12 proc.).

Hołownię częściej niż Trzaskowskiego wybierali z kolei respondenci w wieku 35-49 lat (22 proc. do 14 proc.) i mieszkańcy miast o populacji mniejszej niż 20 tys. osób (27 proc. do 19 proc.).

Pozostali poniżej 10 proc.

Sondażowe podium zamyka szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka z wynikiem 7,6 proc. głosów, a niewiele mniej osób - 5,4 proc. - wskazało Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.

Poniżej pułapu 5 proc. znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PSL (2,4 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty, lider SLD i - jak się zakłada - współprzewodniczący Nowej Lewicy, w którą przekształcane są właśnie wspólne siły SLD i Wiosny Roberta Biedronia.



4,1 proc. osób biorących udział w badaniu wskazało innego polityka, natomiast znacząca część osób - 41 proc. - stwierdziła, że nie ma zdania w sprawie opozycyjnego lidera.

