Sondaż prezydencki. Donald Tusk z lepszym wynikiem niż Jarosław Kaczyński

Polska

​Gdyby teraz odbyły się wybory prezydenckie, to w pierwszej turze lider PO Donald Tusk otrzymałby 32 proc. głosów. To o 6 proc. więcej niż zdobyłby prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia mógłby liczyć na co czwarty oddany głos.

Zdjęcie Donald Tusk; zdj. ilustracyjne / fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER / East News