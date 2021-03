PiS może liczyć na 32,9 proc. poparcia. Na partię rządzącą zagłosowałoby o 1,8 pkt proc. więcej ankietowanych niż w styczniu. Tymczasem Koalicja Obywatelska zanotowała spadek.

Zdjęcie Politycy PiS w Sejmie (m.in. Jarosław Kaczyński i Krzysztof Sobolewski) /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Głosowanie na PiS deklaruje 32,9 proc. ankietowanych, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej deklaruje natomiast 18,2 proc. Z kolei Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 odnotował wzrost poparcia o 0,4 pkt proc., do 17,3 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Sześć ugrupowań w Sejmie

Z opublikowanego we wtorek sondażu wynika, że do parlamentu weszłoby sześć ugrupowań. Poza wyżej wymienioną trójką do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (10,1 proc. wskazań, wzrost o 1,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska (5,9 proc., wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Konfederacja (5 proc., spadek o 2,4 pkt proc.).

Autorzy badania zaznaczyli, że odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć" udzieliło 10,6 proc. respondentów.

Ilu chętnych na głosowanie?

Z badania wynika ponadto, że nieco ponad 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 39,8 proc. badanych, z kolei 14,3 proc. powiedziało "raczej tak".

28,5 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie nie zagłosowałby w wyborach, a odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 15 proc. ankietowanych, natomiast 2,4 proc. badanych nie wie lub nie ma zdania, czy by się na to zdecydowało.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-28 lutego br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

