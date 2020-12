Zarząd Solidarnej Polski, podczas niedzielnego posiedzenia, opowiedział się za pozostaniem w koalicji rządowej - dowiedział się polsatnews.pl.

Zdjęcie Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, prezes Porozumienia Jarosław Gowin, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik /PAP

Konferencja w tej sprawie miała rozpocząć się o godz. 17:30. W rozmowach uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu. Po zebraniu wydane zostanie oświadczenie, którego transmisja odbędzie się w Polsat News i na polsatnews.pl.

Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika , że wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zgłosił wniosek o wyjście Solidarnej Polski ze Zjednoczonej Prawicy.

Z informacji Polsat News wynika, że głosowanie w sprawie wiceministra aktywów państwowych Janusz Kowalskiego nie odbyło się. W jego sprawie ma zdecydować Zbigniew Ziobro.



Po godzinie 16 reporter Polsat News dowiedział się , że Solidarna Polska prawdopodobnie nie opuści koalicji. Pojawił się za to wniosek o wycofanie rekomendacji ministerialnej SP dla Janusza Kowalskiego.

Spór w Zjednoczonej Prawicy

Politycy Solidarnej Polski krytycznie odnosili się do postanowień szczytu UE i głosowali nad wnioskiem dotyczącym wyjścia z koalicji.



Przypomnijmy, że w czwartek w Brukseli doszło do porozumienia przywódców państw UE w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Polska i Węgry sprzeciwiały się powiązaniu środków unijnych z kwestią praworządności i zapowiadały, że mogą zawetować budżet. Ostatecznie tak się nie stało, a porozumienie zostało zapisane w konkluzjach Rady Europejskiej.

W konkluzjach znalazły się zapisy mówiące m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktowi interesów. Natomiast ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Komisja Europejska, która ma uruchamiać mechanizm blokowania środków unijnych, opracuje i przyjmie wytyczne dotyczące sposobu, w jaki będzie stosować rozporządzenie, w tym metodologii przeprowadzania swojej oceny.