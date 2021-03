- Dziś prezydent szusuje na nartach. To nie jest poważne traktowanie sprawy. Trzeba namawiać ludzi do odpowiedzialności i dyscypliny, a z drugiej strony pomóc przedsiębiorcom i szkołom - mówiła w "Śniadaniu w Polsat News" Barbara Nowacka (KO). - Opozycja opowiada bzdury i koncertuje się generalnie na tym, jak zaszkodzić PiS - stwierdził Bartosz Kownacki (PiS).

Zdjęcie "Śniadanie w Polsat News" /Polsat News

Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał gości o to, co - jeśli chodzi o walkę z trzecią falą pandemii - zrobiliby "tu i teraz" .

- Dziś prezydent szusuje na nartach. To nie jest poważne traktowanie sprawy. Trzeba namawiać ludzi do odpowiedzialności i dyscypliny, a z drugiej strony pomóc przedsiębiorcom i szkołom. (...) Na Warmię i Mazury trafiły przeterminowane maseczki - mówiła Nowacka.

Marek Sawicki (PSL) stwierdził, że "przez rok pandemii rząd niczego się nie nauczył". - Czas najwyższy, by rząd zaczął monitorować, ile jest zakażeń i gdzie się zakażamy. Nie wiemy dokładnie czy to szkoła, kina i teatry. Czas najwyższy wprowadzić ścisły monitoring - zaznaczył.

"Opozycja opowiada bzdury"

Kownacki podkreślił, że "opozycja opowiada bzdury i - generalnie - koncentruje się na tym, jak zaszkodzić PiS".

- Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo - to, co pani poseł mówiła o maseczkach. Po co pani to opowiada, to dodatkowo zaognia sytuację - dodał.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda w Zakopanem / /Łukasz Gągulski / PAP

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) stwierdził, że "trzeba wszystkich szczepić, a branżom, które się zamyka, zabezpieczać zwrot kosztów ogólnych i pracowników". - Trzeba monitorować źródła zakażeń i nie robić bałaganu poprzez wysyłanie sprzecznych informacji. I nie kłamać - dodał.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) uważa, że "trzecia fala to hasło medialne kreowane chyba po to, by straszyć społeczeństwo". - Zachorowania z teraz to jeszcze druga fala. Należy w systemie ochrony zdrowia powrócić do normalności. Należałoby odejść od teleporad, odcovidować oddziały. (...) Zwiększone zachorowania to jedno, a zwiększona śmiertelność wynikająca z niezdiagnozowania innych chorób to drugie.

"2 mld zł poszło na TVP"

- Trzeba spokojnie, bezpiecznie prowadzić odpowiedzialną politykę. (...) Nie mamy jeszcze sytuacji tragicznej, jest na razie bezpiecznie i rozsądnie - mówił Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta.

Nawiązał też do wypowiedzi Barbary Nowackiej ws. udziału Andrzeja Dudy w zawodach narciarskich. - To akcja charytatywna, w której prezydent bierze udział od kilku lat, jest pod jego patronatem.

Nowacka dopytywała o jakąkolwiek inicjatywę ustawodawczą, którą - w stosunku do osób z niepełnosprawnościami - podjął Duda. - Prezydent miał szansę pomóc niepełnosprawnym. 2 mld zł poszło na TVP. Żadnych działań, inicjatyw legislacyjnych, by pomóc rodzicom osób z niepełnosprawnościami. To, co robi, to zabawa na nartach i udawanie, że pomaga, notabene związane z panem Obajtkiem. Absolutna hańba dla prezydenta, by zachowywać się tak podczas trzeciej fali pandemii - podkreśliła posłanka KO.

- Ja bym nie czepiał się prezydenta, a nawet pochwalił, że włącza się w działalność charytatywną. Tylko po co robi to z fundacją powiązaną z panem Obajtkiem? Przecież jest setki innych fundacji i z innymi mógł to zrobić - mówił Sawicki.

