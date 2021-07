SN: Zakaz zgromadzeń bez podstawy prawnej. Premier komentuje

Polska

- Kiedy na szali po jednej stronie mam życie ludzkie, które jest zagrożone - a wtedy szła druga fala pandemii - a na drugiej szali tej samej wagi mam zgromadzenia, które do tego zagrożenia prowadzą, to jednoznacznie opowiadam się za życiem ludzkim - powiedział Morawiecki. Odniósł się w ten sposób do decyzji Sądu Najwyższego w sprawie zakazu zgromadzeń w pandemii.

Zdjęcie Protesty po wyroku TK w sprawie aborcji, zdjęcie archiwalne / Artur Widak/NurPhoto / Getty Images