Smok Wawelski ma nową sąsiadkę. Ustawiono przy nim ziejącą ogniem owcę z klocków

Owca ziejąca ogniem, zbudowana z kilkunasty tysięcy klocków lego została ustawiona w sobotę przy pomniku Smoka Wawelskiego u stóp Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Instalacja powstała z okazji przypadającego w tym dniu Światowego Dnia Życzliwości.

Zdjęcie Zrobiona z klocków Lego owca ziejąca ogniem stanęła w Krakowie, tuż obok Smoka Wawelskiego. / Łukasz Gągulski /PAP

Owca nawiązuje do globalnej akcji #RebuildTheWorld, której celem jest rozwijanie kreatywności u dzieci. Będzie można zobaczyć ją na bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą do świąt Bożego Narodzenia.

- Chcieliśmy z przymrużeniem oka popatrzeć na kanon opowiadania naszych legend i pozwolić na odrobinę żartu wokół zionącego ogniem gada. Puszczamy tym samym oko do tych wszystkich, dla których historia o szewczyku Skubie i złym smoku nie może mieć innego zakończenia, a jednocześnie zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy nad poszukiwaniem nowych zakończeń tej historii - stwierdził Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury.

Jak podkreślili pomysłodawcy akcji, owca z legendy o Smoku Wawelskim zawsze była postacią dalszoplanową i nie doczekała się do tej pory dostatecznej uwagi opowiadających tę słynną historię.

Zapomniana owca z historii o smoku?

- Twórcy międzynarodowej akcji #RebuildTheWorld nie tylko kierują uwagę na zapomnianą w tej całej historii owcę, a dodatkowo wyposażają ją w niespotykane umiejętności. Pozwalają jej obronić się samej, co więcej w tej historii smok zionie... ze strachu przed odważnym trawożercą - wskazali.

Podobne żartobliwe konstrukcje nawiązujące do historii i legend miast w zeszłym roku można było oglądać m.in. w Londynie, Birmingham, Nottingham, Manchesterze oraz Cardiff w Wielkiej Brytanii. W tym roku akcja zagościła w Polsce - poza owcą w stolicy Małopolski, instalację z lego można zobaczyć we Wrocławiu. Przedstawia ona pole słoneczników.

Krakowska instalacja powstawała pod okiem czeskiego konstruktora Libora Udržala, który wraz z zespołem do budowy owcy wykorzystał kilkanaście tysięcy klocków lego, ważących łącznie 62 kilogramy. Jej projektowanie trwało 39 godzin, zaś sam proces budowania - łącznie 86 godzin.