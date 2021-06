Śmierć Piotra Pawłowskiego. Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Jerzemu M.

Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Jerzemu M. trafił do sądu. Medyk miał przyczynić się w 2018 r. do śmierci Piotra Pawłowskiego, twórcy i prezesa Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Lekarz został zawieszony w wykonywaniu zawodu i ma zakaz opuszczania kraju. Jerzy M. nie przyznaje się do winy.

Zdjęcie Pogrzeb prezesa Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego / Piotr Molecki / East News