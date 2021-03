Dr hab. Sławomir Patyra jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej-PSL na urząd rzecznika praw obywatelskich - poinformowali przedstawiciele KO i PSL. - Rzecznik praw obywatelskich nie może być funkcjonariuszem partyjnym – podkreślili.

Zdjęcie Na zdjęciu od lewej: Robert Kropiwnicki (KO), Sławomir Patyra, Krzysztof Paszyk (PSL) /Jacek Domiński /Reporter

- Muszę powiedzieć, że zgadzają się nasze wizje co do tego, jak powinien funkcjonować urząd RPO. Zgadzamy się również, co do jednoznacznie krytycznej oceny co do tego, jak dzisiejsza władza demontuje demokratyczne państwo prawa - powiedział poseł PSL Krzysztof Paszyk. Wraz z Robertem Kropiwnickim z klubu Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali dr hab. Sławomira Patyrę jako wspólnego kandydata PSL i KO na rzecznika praw obywatelskich.

- Gwarancję niezależnego, obiektywnego RPO daje osoba profesora Sławomira Patyry - zapewnił Paszyk. Następnie głos na konferencji prasowej zabrał Robert Kropiwnicki. Podkreślił, że kandydat KO i PSL jest "doskonałym konstytucjonalistą, znającym prawa człowieka oraz mającym wrażliwość społeczną", a ponadto jest apolityczny.

- RPO to organ specyficzny. Nie posiada kompetencji decyzyjnych. Ale jest swego rodzaju sumieniem władzy politycznej. Ma wskazywać władzy, kiedy przekracza dopuszczalne granice - powiedział Sławomir Patyra.

Tym samym potwierdziły się nieoficjalne ustalenia Polsat News . Rano informowaliśmy, że KO zamierza postawić właśnie na Sławomira Patyrę.



Kim jest dr hab. Sławomir Patyra?

- Za 10 dni kończę 51 lat - powiedział Sławomir Patyra. Poinformował, że jest dr. hab. nauk prawnych oraz profesorem i prodziekanem Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz profesorem Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologicznego i Humanistycznego w Radomiu.

Należy także do zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Trudny wybór nowego RPO

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę RPO Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku wrześnie ubiegłego roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - popierana przez KO, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Teraz kandydatów na RPO można zgłaszać w Sejmie do 19 marca. Swoją propozycję przedstawiło już PiS. Kandydatem partii rządzącej na to stanowisko jest poseł Bartłomiej Wróblewski.

Lewica zamierza zgłosić działacza społecznego Piotra Ikonowicza.