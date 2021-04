- Mogę powiedzieć jako ponury żart, że 40 lat temu z tego samego aresztu po internowaniu wychodził Bronisław Komorowski. Nie sądziłem, że historia tak zatoczy koło - skomentował w rozmowie z mediami Sławomir Nowak, który opuścił Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka. - Przyjdzie czas na prawdę - dodał.

Reklama

Zdjęcie Sławomir Nowak po wyjściu z aresztu /Polsat News

- Jestem mocno poruszony, nie jestem na razie w stanie komentować rzeczy, które dzieją się i będą wokół mnie się działy. Przyjdzie czas na prawdę, pewnych rzeczy mi już nie zwrócą. Pewnych blizn z siebie nie zdejmę - powiedział Nowak po wyjściu z aresztu. - Proszę pozwolić mi, bym nie komentował tej sprawy. Władza czeka na moje najmniejsze potknięcie - dodał.

Reklama

Nowak powiedział dziennikarzom, że najbliższy czas spędzi z bliskimi. - Przez siedem miesięcy żadnych kontaktów z najbliższymi, żadnego telefonu, żadnego widzenia. Całkowite odcięcie od świata. Po siedmiu miesiącach łaskawie władza pozwoliła mi na telefon do żony - relacjonował.



Sąd nie przedłużył aresztu

Sędzia Agnieszka Domańska z Sądu Okręgowego w Warszawie nie przedłużyła byłemu ministrowi transportu aresztu o kolejne trzy miesiące. Sąd zastosował wobec byłego ministra transportu, który opuścił Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka, wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości 1 mln zł.

- Sławomir Nowak opuści areszt w dniu dzisiejszym, nie ukrywam ogromnej satysfakcji i radości z tego faktu. Na tym etapie nie będę mówiła o szczegółach postępowania, ale szczegóły, w tym bezprawne działania organów ścigania, będą ujawnione w toku tej sprawy, na ten temat będziemy się wypowiadać - mówiła mec. Joanna Broniszewska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, adwokat Nowaka.

Ziobro krytyczny

Prokuratura uważa, że decyzja sądu daje mu możliwość utrudniania śledztwa i ucieczki. Krytycznie o decyzji sądu wypowiedział się także minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. - 4 marca Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że są bardzo mocne podstawy do utrzymania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, wskazując na obawę ucieczki. Przypomnę, że Sławomir Nowak ma podwójne obywatelstwo. Jego relacje zawodowe z osobami z poza Polski, w tym z firmami, które miały go korumpować. Wieloosobowy skład grupy przestępczej, którą miał kierować. To wszystko niesie ze sobą bardzo duże niebezpieczeństwo oddziaływania na sprawę, a więc mataczenia. To są przesłanki przewidziane przez polski KPK za tym aby w takich wypadkach areszt tymczasowy utrzymywać - stwierdził Ziobro podczas konferencji prasowej .

Do słów Prokuratora Generalnego odniosła się mec. Broniszewska. - Jeżeli zostaną ujawnione materiały z tego postępowania, będziemy mogli walczyć na argumenty i będziemy mogli przedstawić swoją wersję zdarzeń, a nie tylko opierać się na jednostronnej narracji pana prokuratora i bardzo bym prosiła, by pan prokurator generalny powstrzymał się od medialnej manipulacji faktami, które rzekomo wynikają z materiałów postępowania a tak nie jest w rzeczywistości - powiedziała.





Darmowy program - rozlicz PIT 2020