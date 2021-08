Sławomir Nitras: Nie mogę przeprosić, bo nie powiedziałem nic złego

Poseł Platformy Obywatelskiej i o były europarlamentarzysta był gościem Marcina Fijołka w programie Polsat News wprost z olsztyńskiego wydarzenia Campus Polska Przyszłości. - Campus to swego rodzaju festiwal. Kształcimy się, ale też bierzemy co najlepsze z kultury - wyjaśnił Sławomir Nitras, mówiąc o poniedziałkowych spotkaniach z politykami i wieczornym koncercie.

Zaznaczył, że to miejsce, w którym staje się jasne, jak dzisiejsi 20- i 25-latkowie widzą Polskę przyszłości. Punktem wyjścia do tej dyskusji jest dzisiejszy stan kraju. To właśnie w tym kontekście Nitras, jak zaznaczył, wypowiedział swoje słowa o "odpiłowaniu katolikom pewnych przywilejów".

- Są w Polsce takie miejsca gdzie wiele osób nie chodzi do Kościoła, mimo że większość Polaków uważa się za katolików. W Szczecinie mniej niż 20 proc. osób chodzi do Kościoła w niedzielę - powiedział Nitras, dodając, że sam uważa się za "chrześcijanina, osobę religijną".



- Tymczasem mam poczucie, że polskie prawo rodzinne, cywilne czy stowarzyszeń, jest kształtowane z punktu widzenia kościoła i pewnej grupy społecznej, która wcale nie jest najważniejsza - przekonywał. W jego opinii, dyskusja o przywilejach kościoła w polskim prawie często sprowadza się do pieniędzy i to o finansowaniu kościoła trzeba dyskutować.

Nitras: Lekcje religii w szkołach często są indoktrynacją

- Żeby było jasne, ja wcale nie chcę odpiłowywać nikomu głów i nie jestem przywiązany do tego słowa, to jest dynamika dyskusji - tłumaczył Nitras. - Ale proszę sobie zadać pytanie, czy np. polskie prawo rodzinne musi być kształtowane zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego - wyjaśniał, podając przykład związków par homoseksualnych jako rozwiązania przyjętego w Polsce ze względu na tę doktrynę.

Zdaniem Nitrasa wierni niekoniecznie oczekują, że takie rozwiązania będą przyjęte przez polskie prawo. Podobnie jest ze szkolnymi lekcjami religii. - Ja mam dwie córki, jedna kończy edukację, druga jest na studiach. One chodziły na religię, ja wiem, czego tam uczono - powiedział. Zaznaczył, że lekcje religii w szkołach są na niskim poziomie i często są indoktrynacją. - To jest przywilej (Kościoła - red.) - ocenił.

Wielu polityków opozycji odcięło się od słów Nitrasa. - Nie mogę przeprosić, bo nie powiedziałem nic złego. Jeżeli komuś nie podoba się słowo "odpiłować", od przywilejów, powtarzam, to mogę użyć innego - powiedział poseł. - Odejdźmy od sensacji, a rozmawiajmy o sednie. Bijemy się o przyszły kształt obozu, który dzisiaj nazywamy opozycją - wyjaśnił.

Nitras: Katolicy staną się realną mniejszością

Słowa Sławomira Nitrasa, które odbiły się szerokim echem padły podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Jednym z gości był marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Rozmawiał z nim właśnie poseł Nitras, główny organizator Campusu. Potem obaj politycy odpowiadali na pytania młodzieży. Jedno z nich dotyczyło rozliczenia obecnej władzy po ewentualnym zwycięstwie, a także doprowadzenia do rozdziału Kościoła od państwa.

"W perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej takiej społecznej proporcji - odpowiadał Sławomir Nitras.

"Ale dobrze, żeby stało się, to mówiąc uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni" - dodał poseł KO.