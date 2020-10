Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy zawarte w czterech tzw. tarczach antykryzysowych i zmieniające regulacje z szeregu kodeksów - poinformowało we wtorek Biuro RPO. Według Rzecznika Sejm nie dochował wymogów prac nad zmianami w kodeksach.

Wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów dotyczy "tarcz antykryzysowych" z 31 marca, 16 kwietnia, 14 maja i 19 czerwca br.

Jak wskazał RPO - każda z tych nowelizacji wprowadziła zmiany przynajmniej do jednego z następujących kodeksów: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania administracyjnego.

"W normalnym, spełniającym standardy konstytucyjne procesie legislacyjnym zmiany te musiałyby być podane dogłębnej analizie i refleksji. Najpewniej oznaczałoby to, że albo nie zostałyby one uchwalone, albo też uchwalone nie w przyjętym ostatecznie kształcie" - podkreślił RPO Adam Bodnar we wniosku do TK zamieszczonym na stronie Biura RPO.

Jak zaznaczył w tym wniosku - "w przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu, nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna".