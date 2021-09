Dyżurny Komisariatu Autostradowego w Gliwicach powiedział, że do dwóch zdarzeń drogowych doszło na jezdni w kierunku Katowic. Zderzenie trzech pojazdów zakwalifikowano jako wypadek - została w nim ranna jedna osoba, a dwóch kolejnych jako kolizję.

Przez pewien czas ruch w kierunku Katowic odbywał się tylko prawym pasem. Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach po 10 powiedział, że udrożniono już wszystkie pasy ruchu.

Utrudnienia w ruchu na A1

Nie było to jedyne utrudnienie, do którego doszło w środę na autostradach w woj. śląskim. Rano na autostradzie A1 w Knurowie po zderzeniu z innym pojazdem dachował samochód dostawczy, blokując jeden z pasów w kierunku Gorzyczek. Także tam ruch odbywa się już normalnie. To zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

We wtorek wieczorem w okolicach Tarnowa na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie przewróciła się ciężarówka, która przewoziła 26 ton rzepaku.