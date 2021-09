Senatorowie przeciwni wyższym emeryturom dla Pierwszych Dam. Pałac Prezydencki "ogromnie zdziwiony"

Senackie komisje nie chcą, aby Pierwsze Damy miały opłacane składki do ZUS-u za okres, w którym ich mężowie zasiadali w Pałacu Prezydenckim. Rozwiązanie sprawiłoby to, że w przyszłości otrzymałyby niższe emerytury. Administracja Andrzeja Dudy nie ukrywa "ogromnego zdziwienia". - To błędna decyzja senatorów. Pomysł posłów wydaje się celny i trafny - przekonywał w rozmowie z Interią Błażej Spychalski, rzecznik głowy państwa.

Zdjęcie Obecna pierwsza dama - Agata Kornhauser-Duda / Jacek Dominski/ / Reporter