​Sejm zdecydował m.in. w sprawie programu "Senior plus"

Sejm przyjął w środę osiem ze 109 poprawek Senatu do budżetu na 2021 rok. Posłowie zgodzili się m.in., by przeznaczyć dodatkowe środki na program "Senior plus".

Zdecydowana większość senackich poprawek została odrzucona.

Sejm zgodził się m.in. na propozycję Senatu, której konsekwencją będzie przesunięcie 60 mln zł na realizację programu "Senior plus". Poparcie niższej izby parlamentu uzyskała też poprawka, dzięki której 39 mln zł trafi na remonty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W trakcie głosowania posłowie zaakceptowali również poprawkę przesuwającą 7 mln zł na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci.

Sejm odrzucił z kolei poprawki Senatu, których konsekwencją było m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych, 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli czy 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.