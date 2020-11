Sąd administracyjny utrzymał decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie Koszykowej 49a

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał decyzję komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji dotyczącą nieruchomości przy ul. Koszykowej 49a. Według komisji zwrot budynku nastąpił z naruszeniem prawa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Monika Nowak /East News

Utrzymana przez sąd decyzja komisji został wydana w styczniu ub.r. Komisja weryfikacyjna uznała wówczas, że decyzja reprywatyzacyjna ratusza w sprawie nieruchomości przy Koszykowej 49a została wydana z naruszeniem prawa i zasługuje na uchylenie. Jednak z uwagi na sprzedaż nieruchomości osobom trzecim wystąpiły w tej sprawie nieodwracalne skutki prawne i uchylenie decyzji zwrotowej było niemożliwe.

Reklama

Od decyzji tej wniesiono skargi do sądu administracyjnego. WSA w czwartek (19 listopada) oddalił te skargi i tym samym utrzymał decyzję komisji.

"Czuli presję"

Jak argumentowała w styczniu ub.r. komisja weryfikacyjna, przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej nie ustalono, czy pierwotne właścicielki nieruchomości były w posiadaniu wskazanego gruntu. Jak wskazywała komisja, decyzja zwrotowa doprowadziła "do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym".

Przedstawiciele komisji podkreślali wtedy, że wydanie decyzji reprywatyzacyjnej przyczyniło się do zastosowania wobec lokatorów przemocy innego rodzaju". Jak wskazano, chodziło m.in. o "stosowanie presji finansowej wobec lokatorów" oraz "utrudnianie lokatorom spokojnego korzystania z lokali mieszkalnych".

Ówczesny wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta mówił, że mieszkańcy Koszykowej 49a "czuli presję na to, że właściciele oczekują ich wyprowadzki". - Dzisiaj ten budynek, wedle ustaleń komisji, stoi pusty, natomiast decyzja komisji powoduje, że od jutra wszyscy ci mieszkańcy, którzy w związku z reprywatyzacją musieli opuścić ten budynek, mogą składać wnioski do komisji o odszkodowania. I my te decyzje konsekwentnie będziemy wydawać - zapowiedział.

W sierpniu br. komisja weryfikacyjna zdecydowała o przyznaniu odszkodowań i zadośćuczynień lokatorom zreprywatyzowanego budynku przy Koszykowej 49a.

Kilka takich decyzji

To jedna z kilku utrzymanych do tej pory przez sąd decyzji komisji weryfikacyjnej. W 2020 r. WSA uchylił już decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20 i Mazowieckiej 12. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36.

W zeszłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.