Rzecznik talibów zwrócił się na konferencji prasowej do pracujących w Afganistanie kobiet. Powiedział, że dla swojego bezpieczeństwa powinny one zostać w domach, gdyż bojownicy nie zostali przeszkoleni do tego, by je szanować - podaje CNN.

Tymi słowami Zabiullah Mujahid podważył próby przekonania społeczeństwa, że talibowie stali się bardziej tolerancyjni wobec kobiet niż podczas swoich poprzednich rządów.

Wrócą do pracy?

Konferencja została zorganizowana tego samego dnia, w którym Bank Światowy wstrzymał wpłaty funduszy dla Afganistanu, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa kobiet. Po kilku godzinach ONZ wezwała do "przejrzystego i szybkiego śledztwa" w sprawie doniesień o łamaniu praw człowieka w Afganistanie.

Mujahid powiedział, że zalecenia dotyczące pozostania w domu będą tymczasowe i pozwolą na znalezienie metod, dzięki którym kobiety nie będą "traktowane w sposób lekceważący" lub krzywdzone. Przyznał, że środek ten był konieczny, ponieważ żołnierze talibów "stale się zmieniają i nie są szkoleni". Zapewnił, że kobiety będą mogły wrócić do pracy.

Afganistan: Talibowie niszczą wizerunki kobiet 1 / 9 Talibowie usuwają z przestrzeni publicznej wizerunki kobiet Źródło: East News Autor: WAKIL KOHSAR / AFP udostępnij