Polska złożyła dziś skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą niezgodności z traktatami europejskimi rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / Fot. Mateusz Wlodarczyk/FORUM /Agencja FORUM

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu Müller podkreślił, że "tego rodzaju rozwiązania nie mają podstawy prawnej w Traktatach, ingerują w kompetencje państw członkowskich i naruszają prawo Unii Europejskiej".

"Wypłata środków z budżetu Unii powinna być uzależniona wyłącznie od spełnienia obiektywnych i konkretnych warunków, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa" - dodał rzecznik Rady Ministrów.

Była zgodność

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej skarga do TSUE została oparta o wkład Ministerstwa Sprawiedliwości i przyjęta przez cały skład Rady Ministrów. - Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek sugestie o różnicy zdań - przekazało źródło w rządzie.

W komunikacie poinformowano też, że "wątpliwości Polski od początku podzielają Węgry, które równocześnie z Polską składają własną skargę na rozporządzenie".

Wynik grudniowego szczytu

Złożona przez rząd skarga do TSUE dotyczy porozumienia z grudnia ub.r. Unijni liderzy porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości.

W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu (blokowania środków finansowych dla państw członkowskich - red.). Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku zaskarżenie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu, powiązanych z przestrzeganiem praworządności, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i szef węgierskiego rządu Viktor Orban.

