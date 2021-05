- W mediach doszło do pewnego nieporozumienia ws. umowy z Czechami dotyczącej kopalni w Turowie. Te negocjacje w tej chwili się kończą. Mówił o tym dziś również premier Republiki Czeskiej Andrej Babisz, podkreślając, że dopiero podpisanie umowy jest warunkiem wycofania przez stronę czeską skargi do TSUE - powiedział podczas briefingu prasowego w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że wcześniej niektóre agencje zacytowały tylko fragment dzisiejszej wypowiedzi Babisza, przez co wynikło "nieporozumienie medialne".

- Finalizowana umowa zakłada, że Polska podejmie wspólne działania ze stroną czeską jeśli chodzi o tematy środowiskowe związane m.in. z ochroną wód gruntowych po stronie czeskiej i po stronie polskiej. Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych przeznaczy między 40 a 45 mln euro. Będziemy mieli też zespół roboczy, który będzie monitorował sytuację środowiskową wokół kopalni Turów. Kopalnia oczywiście będzie kontynuowała swoją pracę - zapewnił rzecznik rządu.



- Żeby to wszystko stało się faktem muszą przejść rządowe procedury po obu stronach. Dzisiaj premier Babisz nie mógł mówić o wycofaniu skargi, bo rząd czeski musi we właściwiej procedurze zaakceptować te umowę i zostać spisana w postaci jednolitego tekstu - dodawał.



We wtorek rano agencje cytowały wypowiedź premiera Babisza, informując, że Praga nie wycofa pozwu z TSUE. "Nic takiego nie będzie, wykluczam" - miał powiedzieć rano Babisz, według reporterki portalu Novinky.cz. Według niego, to po polskiej stronie leży teraz zaproponowanie rozwiązań. Szef czeskiego rządu oznajmił również, że "oba kraje mogą zawrzeć ewentualne porozumienie międzyrządowe, a w grę wchodzi również rekompensata finansowa".



Dodał, że Czechy nie wycofają pozwu w czasie ewentualnych negocjacji.



Rzecznik rządu: Przeinaczenia

Do wypowiedzi - jeszcze przed konferencją - odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller, pisząc, że "wczoraj odbyło się spotkanie zespołu, na którym ustalono ramy umowy między Polską i Czechami. Porozumienia, w ramach którego zadeklarowano wycofanie skargi. Trwa przygotowanie finalnej umowy. Przed chwilą premierzy potwierdzili ustalenia przy porannym spotkaniu przed Radą Europejską".

"Pojawiające się w mediach przeinaczenia wynikają z faktu, że wycofanie skargi ma się odbyć po podpisaniu finalnego porozumienia. Co jest oczywiste przy tego typu umowach" - dodał w kolejnym wpisie.

Decyzja TSUE

W ubiegły piątek TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

- Jesteśmy bliscy porozumienia. Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek skierowany do TSUE - powiedział w nocy po zakończeniu pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej Mateusz Morawiecki.



Morawiecki: Czechy zgodziły się wycofać wniosek skierowany do TSUE

Z jego informacji wynikało, że pozostaje jeszcze kilka warunków do osiągnięcia kompromisu.



- W wyniku porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE - mówił Morawiecki. Porozumienie, jak tłumaczył, zakłada przede wszystkim wieloletnie projekty z udziałem stron polskiej w wysokości do 45 mln euro. - Poprzez współfinansowanie ze strony polskiej rozumiem zarówno udział budżetu państwa polskiego, samorządów, a także spółki PGE, która jest właścicielem kopalni i elektrowni Turów - przekazał.