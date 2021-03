Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy zabrał głos w sprawie prezesa Orlenu Daniela Obajtka. - Patrzymy przez pryzmat tego, co robi w Orlenie, a kieruje nim dobrze i cieszy się zaufaniem właścicieli - ocenił w programie "Graffiti" w Polsat News Błażej Spychalski.

- PKN Orlen prowadzi bardzo intensywny proces modernizacji, Daniel Obajtek przebudowuje ten koncern w sposób fundamentalny. Czyni inwestycje, przejęcia, które powinny być przeprowadzone kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, jak choćby połączenie z Lotosem - podkreślił prezydencki rzecznik w "Graffiti" w Polsat News .

Błażej Spychalski, zapytany, czy nie ma wątpliwości odnośnie fuzji, odpowiedział: - To jest pytanie, dlaczego poprzednie rządy nie doprowadziły do tego, żeby ten proces się odbył. Gdyby przeprowadzono to 20 lat temu, nie byłoby całego zamieszkania.

Gość "Graffiti" podkreślił, że Kancelaria Prezydenta RP patrzy na prezesa Orlenu przez pryzmat jego działań w spółce. - Intensywny proces modernizacji, rozwoju powoduje, że pewne interesy są naruszane i ci, którzy tracą, próbują te kwestie odbić - wskazał.

Zapytany o doniesienia medialne, które mówią m.in. o "rabatach" na mieszkanie w stolicy dla Obajtka, rzecznik prezydenta przyznał, że "insynuują one, że doszło do przestępstwa".

- Apeluję do osób, którzy mają wiedzę o popełnionym przestępstwie, żeby zgłosili to do odpowiednich organów państwa, a jeśli tej wiedzy nie mają, niech nie pomawiają Daniela Obajtka - powiedział Spychalski. - Prezes Obajtek prowadzi bardzo ważny proces dla Polski. To nie wszystkim się oczywiście podoba - dodał.

