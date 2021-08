Biuro rzecznika informowało w lipcu, że Pawlak wystąpił do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o wprowadzenie do podstawy programowej kształcenia ogólnego problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i latach powojennych.

- Dzieci i młodzież są naszą przyszłością, one będą budowały naszą odrębność. (...) Treści muszą być wyważone i dostosowane do wieku dzieci - powiedział w niedzielę RPD, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Zapowiedział, że konieczna będzie debata i analiza ze specjalistami, także z psychologami, tych treści, bo - jak zaznaczył - wojenne losy to często dramatyczne obrazy.

"Edukacja to działalność na lata"

Pawlak poinformował, że spotkał się z szefostwem MEiN i ma deklarację, że "tego typu treści będą wprowadzane do podstawy programowej".

- To jest działalność na lata, bo edukacja to działalność na lata. Może to się nie wydarzy we wszystkich podręcznikach do września, bo cykl przygotowania podręczników jest długotrwały, może trwać rok, a nawet dwa. Ale chodzi o to, żeby w perspektywie pokolenia dzieci i młodzieży (...) to zaistniało - powiedział Pawlak.

Wyjaśniał, że nie chodzi o to, by było kilka godzin historii w tygodniu, ale o to, by odpowiednie treści były przekazywane.