Rządowy, pilotażowy program dla samorządów. Nabór rusza 1 lipca

Podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej poświęconej planom inwestycyjnym polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że kryzys związany z pandemią koronawirusa może być nowym otwarciem dla naszej gospodarki. - Na kryzysach zyskują tylko ci, którzy potrafią myśleć perspektywicznie, potrafią zaplanować - mówił. Porównał Polski Ład do planu Marshalla, który po II wojnie światowej zapoczątkował w Europie falę inwestycji i pobudził konsumpcję.

Temu ma też służyć Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Program ma się skupić na inwestycjach kluczowych, które często leżały na ostatniej półce, bo ciągle nie było na nie pieniędzy. Jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego bez względu na wielkość - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

W późniejszych wystąpieniach podkreślała, że Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi nabór wniosków od 1 lipca. Potrwa cztery tygodnie. Wartość inwestycji ma wynieść od 10 do 20 mld złotych. Drugi nabór rozpocznie się pod koniec września br.

Prezes zachęcała do tego, by każdy wójt, starosta czy marszałek popatrzył, na jakie inwestycje czekał długo, a które są kluczowe dla lokalnego społeczeństwa i niech na te inwestycje złoży pierwszy wniosek. - Dwa nabory będą pilotażowe po to, żebyśmy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego określili i dopracowali ten program - który jak wierzymy - będzie programem długoterminowym - podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Położyć nacisk na inwestycje"

Proces składania wniosków będzie odbywał się w pełni elektronicznie - w specjalnie przygotowanej aplikacji programu dostępnej na stronie www.bgk.pl. BGK będzie przyjmował wnioski i weryfikował je formalnie. Po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, BGK wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji prac (po zrealizowaniu kolejnych ich etapów).

- Chcemy położyć nacisk na te inwestycje, które zwiększają efektywność ekonomiczną, czyli dają szansę na dodatkowe przychody jednostek samorządu terytorialnego. Na inwestycje podnoszące produktywność, a tym samym dające nowe, atrakcyjne miejsca pracy - podsumowuje Beata Daszyńska-Muzyczka.