Jak wskazano w rozporządzeniu, przekształcenie, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii działu praca i włączeniu go do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednocześnie ukazały się rozporządzenia dotyczące rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także w sprawie szczegółowego zakresu działania obu resortów.



Podano też, że rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. 12 sierpnia br.

Na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stał do wtorku Jarosław Gowin.

Reklama

Dymisja Gowina

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Powiedział, że Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierwiński w "Gościu Wydarzeń": Paweł Kukiz jako polityk jest na swój sposób skończony Polsat News