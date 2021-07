Ryszard Terlecki: PiS poprze prof. Marcina Wiącka na RPO

Do piątku do godz. 16:00 można zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. To szósty raz, gdy parlament zajmuje się procedurą wyboru osoby piastującej to stanowisko. Dotychczasowe próby kończyły się w Sejmie, który odrzucał kandydatów, albo w Senacie, gdzie blokowano wybranych przez izbę niższą.

W piątek rano posłowie PSL, Władysław Teofil Bartoszewski i Marek Sawicki oświadczyli, że prof. Marcin Wiącek ponownie będzie kandydatem ich formacji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Sawickiego Wiącek będzie kandydatem kilku ugrupowań. Dodał, że obecnie trwa zbiórka podpisów pod jego kandydaturą.



Również KO jest "za" prof. Wiąckiem

Podobnego zdania jest poseł Krzysztof Paszyk (PSL), który pod koniec czerwca powiedział, że jego formacja ponownie chce zgłosić kandydaturę prof. Wiącka na RPO. Jego zdaniem to "jedyna szansa ratunku tego urzędu". - Powinniśmy dążyć do tego, by mimo wszystko ten wybór się udał - zaznaczył Paszyk.

Wiadomo, że prof. Wiącka poprze również Koalicja Obywatelska. Potwierdził to na Twitterze poseł Cezary Tomczyk, wyjaśniając, iż jest to decyzja Kolegium Klubu.





Konfederacja sceptyczna

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział w piątek, że "na prośbę PSL-u Lewica - zgodnie z ustaleniami - przekazała podpisy pod kandydaturą prof. Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich". Wszystko też wskazuje na to, że posłowie tej formacji również zagłosują za tą kandydaturą.

Konfederacja jako "niezbyt udany" oceniła pomysł ponownego wystawienia prof. Wiącka. - Raczej moi koledzy nie zmienią bardzo zdania na ten temat, więc nie widzę tutaj poparcia - stwierdził poseł koła Artur Dziambor. Przypomniał o ostatnim głosowaniu ws. RPO, gdzie część polityków Konfederacji poparło kontrkandydatkę Wiącka, czyli senator Lidię Staroń.



Prof. Marcin Wiącek od 2009 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014-2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

