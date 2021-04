Ryszard Terlecki o Funduszu Odbudowy: Myślę, że dojdą do rozumu i go poprą

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że Sejm zajmie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy "być może w maju". Polityk wyraził ponadto nadzieję, że ratyfikację poprą "wszyscy rozsądni, którzy chcą dobrze dla Polski", w tym koalicjant PiS, Solidarna Polska.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Dziennikarze pytali w Sejmie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego o zapowiadany sprzeciw Solidarnej Polski wobec ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy.

- My zachęcamy, żeby byli za - powiedział Terlecki. - Myślę, że dojdą do rozumu i poprą - dodał.

Pytany, na jakie siły PiS liczy przy ratyfikacji, odpowiedział: "Liczymy na wszystkich rozsądnych, którzy chcą dobrze dla Polski i dla polskiej gospodarki". - Uważam, że generalnie wszyscy są rozsądni - dodał.

Dopytywany, kiedy można spodziewać się debaty nad ratyfikacją w Sejmie, odpowiedział, że "może w maju".

Sprawa Sławomira Nowaka

Terlecki powiedział też, że "słabo ocenia" zamieszanie wokół wypuszczenia z aresztu Sławomira Nowaka po dziewięciu miesiącach.

Dopytywany, czy ocenia tak prokuraturę, czy decyzję sądu o wypuszczeniu byłego ministra, odpowiedział że "jedno i drugie".

Niezgoda w obozie władzy

We wtorek rząd miał się zająć projektem ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Rząd zajmował się już tym projektem w połowie lutego, ale nie został on wówczas przyjęty.

Sprzeciw wobec ratyfikacji wielokrotnie zapowiadała Solidarna Polska, w poniedziałek sprzeciw ten podtrzymał lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Projekt był w poniedziałek w porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów, ale - jak się okazało - został zdjęty.